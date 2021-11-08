В КХЛ заявили, что введение паспорта болельщика в России должно начаться с футбола

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Введение паспорта болельщика (Fan ID) в РФ на внутренних и международных соревнованиях должно начинаться с футбола. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В понедельник пресс-служба комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщила ТАСС, что комитет поддержал законопроект ("О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований") и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

"Представитель КХЛ принимал участие в обсуждении законопроекта о Fan ID, который проходил 8 ноября в Государственной думе. Лига считает повышение безопасности на спортивных мероприятиях очень важной задачей, - говорится в сообщении. - Первым видом спорта, где будут введены паспорта болельщика, в России должен стать футбол".

"Что касается аналогичных мер в хоккее и других видах спорта, то возможное введение Fan ID - комплексный вопрос, требующий дополнительной проработки совместно со всеми заинтересованными сторонами. О решениях, если таковые будут приняты в отношении Fan ID, будет объявлено дополнительно", - также сказано в сообщении.