Госдуме рекомендовано принять в первом чтении законопроект о введении Fan ID

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении "паспорта болельщика" (Fan ID) и вынес рекомендацию принять его в первом чтении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"Паспорт болельщика" использовался на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Кубке конфедераций по футболу 2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Только с помощью Fan ID болельщики могли купить билеты на матчи.

"Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект ("О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований") и рекомендовал принять его в первом чтении. Концептуально ведомства, федерации и лиги поддержали законопроект, - сказал собеседник агентства. - Безусловно, этот законопроект является важным для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в России, как национальных, так и международных".

"Были также высказаны важные замечания со стороны федераций и лиг. Они касаются в том числе обеспечения финансирования введения систем Fan ID, а также комфортного получения верификации для болельщиков. Эти вопросы должны быть дополнены авторами законопроекта уже ко второму чтению", - добавил он.