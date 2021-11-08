В "Спартаке" ожидают, что Жиго восстановится к следующему матчу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго должен восстановиться от травмы к следующему матчу. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Жиго должен был сыграть в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" (1:1), однако на предматчевой разминке он получил повреждение, вместо него с первых минут играл Илья Кутепов. После матча главный тренер "Спартака" Руй Витория на пресс-конференции сообщил, что травма футболиста несерьезная.

"Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращение к следующему матчу", - сказал Зеленов.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 14 матчах. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, красно-белые на выезде сыграют с "Краснодаром" 20 ноября.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате России, забив один гол и отдав одну результативную передачу.