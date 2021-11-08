Тренер "Сибири" подтвердил информацию об обмене хоккеиста Демидова в "Торпедо"

Ранее в понедельник газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что "Сибирь" обменяет Демидова в "Торпедо".

"У нас был небольшой перебор защитников, наши коллеги из Нижнего Новгорода услышали: им нужен был защитник, нам - нападающий, долго этот вопрос не обсуждался. Я хочу пожелать Николаю в новой команде хорошей игры, чтобы не было травм. Возможно, ему пойдет на пользу в плане перезагрузки, он провел шесть лет в одной команде. Мы с ним разговаривали, он не огорчен, но его уход из команды не всем кажется положительным, но человеку надо продолжать карьеру, в новом клубе, надеюсь, он проявит себя", - сказал Мартемьянов.

В понедельник "Сибирь" со счетом 3:0 обыграла московский "Спартак". "Хороший матч был, досконально разобрали игру соперника, понимали, что у "Спартака" сильная атака, я считаю, что команда хорошо выполняла задание, забила нужные голы, игроки пластались в своей зоне, поймали много шайб, в общем, то, что задумали - команда выполнила. Для меня наслаждение - очки, а не красота хоккея, я уже был на грани [увольнения], мне этого хватило. Естественно, у нас не такие яркие исполнители, но парни прибавляют, большинство сегодня сработало, считаю, что у нас все впереди", - добавил специалист.

Главный тренер москвичей Борис Миронов считает, что счет в матче был не по игре. "Тяжелая игра выдалась сегодня, пятая через день, чувствовалась где-то усталость, но это нас не оправдывает. Старались, бились, но могу сказать, что счет не по игре: два рикошета в наши ворота, третий гол был полностью наш. Сейчас есть время, поставить голову на место, проработать те моменты, которые не очень хороши, большинство не дает положительного результата", - сказал он.

"Сибирь" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 27 очками в 27 матчах, "Спартак" находится на восьмой позиции на Западе, имея в активе 30 очков в 28 играх. В следующем матче "Спартак" примет "Ак Барс" 16 ноября, "Сибирь" на своей площадке встретится с "Нефтехимиком" 15 ноября.