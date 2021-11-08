Хоккеист "Сибири" Овчинников прокомментировал вызов в олимпийскую сборную России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Сибири" Дмитрий Овчинников считает, что приглашение в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии станет для него новым вызовом. Об этом он заявил журналистам.

В понедельник 19-летний Овчинников был назван в числе хоккеистов, вызванных в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии. Помимо него вызов получили Юрий Паутов (СКА), Иван Рогов, Игорь Гераськин (оба - "Северсталь), Кирилл Крутов, Никита Дыняк (оба - "Ак Барс"), Егор Брызгалов ("Динамо" Москва), Артур Тянулин ("Торпедо"), они заменят Данилу Галенюка (СКА), Андрея Прибыльского ("Динамо" Москва), Данилу Попова ("Нефтехимик"), Даниила Алалыкина ("Салават Юлаев"), Арсения Грицюка ("Авангард"), Ивана Чеховича ("Торпедо"), Виталия Абрамова ("Трактор") и Александра Яремчука ("Витязь").

"Я думаю, это в каком-то плане вызов для меня, так как я ни разу не ездил во взрослую сборную. Испытываю только положительные эмоции, завтра посмотрим, как там будет. Мы уезжаем прямо сейчас", - сказал Овчинников.

"Конечно, я рад, что стал получать больше игрового времени в клубе. Надо играть, прогрессировать, не останавливаться на месте, а без игры этого не будет. Ты развиваешься, когда играешь со взрослыми. Никаких обид на тренера за то, что давал в начале мало игрового времени, конечно, нет, значит, так было нужно", - отметил спортсмен.

Овчинников в нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых набрал 3 (1 гол + 2 передачи) очка.

В понедельник "Сибирь" со счетом 3:0 обыграла московский "Спартак". "Сибирь" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 27 очками в 27 матчах. В следующем матче "Сибирь" на своей площадке встретится с "Нефтехимиком" 15 ноября.