Галлан: Шестеркин внес решающий вклад в победу "Рейнджерс" над "Флоридой"

К третьему периоду матча подопечные Галлана вели в счете 4:0, все шайбы "Флориды" были заброшены в последние 20 минут встречи. Шестеркин отразил 42 броска. Он провел десятую игру в текущем сезоне и одержал шестую победу.

ТАСС, 9 ноября. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин своей уверенной игрой внес решающий вклад в победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата с "Флоридой" (4:3). Об этом заявил главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"Спасибо Шестеркину, - сказал Галлан. - Наблюдать за всем этим было не очень весело. Мы победили отличную команду, которая еще не проигрывала в основное время в нынешнем сезоне, но я недоволен этим матчем. Да, мы набрали два очка, но так нельзя играть в хоккей. Мы сражались в течение двух периодов, и такой третий отрезок просто неприемлем. Мы должны прогрессировать, быть мужчинами и бороться до самого конца матча".

"Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 17 очков в 13 матчах. Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 14 ноября в гостях против "Коламбуса".