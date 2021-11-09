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НХЛ

Кожевников: побить рекорд Гретцки в НХЛ Овечкину могут помешать только травмы

Российскому форварду, чтобы повторить достижение канадца, необходимо забросить 153 шайбы

ТАСС, 9 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах через пару лет, если обойдется без травм. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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Уже в четверке лучших.

В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата со счетом 5:3. Овечкин забросил третью шайбу столичной команды и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу, первое место занимает Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"Овечкина завели, а теперь его не остановить, - сказал Кожевников. - Дай бог, чтобы было без травм пару лет и будем праздновать. У Овечкина всегда так сезоны начинались. Вы забываете, что в начале на него что-то ложилось, а потом все равно свои 50 шайб забивал".

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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