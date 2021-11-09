Церемония награждения лучших игроков мира по версии ФИФА пройдет 17 января

ТАСС, 9 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) проведет церемонию награждения лучших игроков года по версии организации 17 января в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА .

Будут вручены премии лучшему футболисту и лучшей футболистке года, лучшим тренерам мужской и женской команды, лучшим вратарям у мужчин и женщин, автору лучшего гола 2021 года. Также будут определены мужская и женская символические сборные, обладатель награды за честную игру и присуждена премия за лучшую акцию болельщиков.

Победители в номинациях будут определяться онлайн-голосованием, в котором примут участие капитаны и главные тренеры всех национальных команд, болельщики и представители СМИ.

Голосование по номинациям состоится с 22 ноября по 10 декабря.

В 2020 году лучшим игроком был признан поляк Роберт Левандовский из германской "Баварии", лучшим тренером - немец Юрген Клопп из английского "Ливерпуля", премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол получил южнокореец Сон Хын Мин из английского "Тоттенхэма".