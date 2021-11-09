Караваев: атмосфера в сборной России не изменилась из-за невызова Дзюбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Отсутствие Артема Дзюбы не повлияло на микроклимат в сборной России по футболу. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Вячеслав Караваев.

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После назначения Валерия Карпина главным тренером сборной Дзюба не провел за национальную команду ни одного матча.

"Не обсуждали тему [Дзюбы]. Эту тему надо отпустить и не рассуждать об этом. В плане атмосферы ничего не поменялось", - сказал Караваев.

В последних отборочных матчах чемпионата мира 2022 года сборная России в Санкт-Петербурге 11 ноября сыграет с командой Кипра, а 14 ноября в Сплите встретится с хорватами.