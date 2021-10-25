Уже точно без Дзюбы. Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав на решающие отборочные матчи чемпионата мира против команд Кипра и Хорватии.

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В список вошел 41 игрок: вратари Маринато Гилерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Илья Лантратов ("Химки"), Матвей Сафонов ("Краснодар") и Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия); защитники Арсен Адамов ("Урал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев, Даниил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Максим Осипенко ("Ростов"), Сергей Терехов ("Сочи"), Илья Самошников ("Рубин"); полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все - "Локомотив"), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Алексей Ионов, Александр Черников (оба - "Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба - "Ростов"), Роман Ежов ("Крылья Советов"); нападающие Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Иван Сергеев ("Крылья Советов"). Перед октябрьскими матчами в расширенный состав входили 34 футболиста. "Некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще футболисты, которые "висят" на желтых карточках и могут по причине дисквалификации пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы, решили дать такой большой список", - рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин пресс-службе Российского футбольного союза. В окончательный состав, по его словам, войдут 26-27 игроков. Список будет объявлен 1 ноября на пресс-конференции в Доме футбола. Снова не сыграет в сборной Карпина Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" не был вызван на сентябрьские игры из-за плохой формы, в октябре форвард отказался от вызова в сборную сам. "Это решение тренерского штаба", - прокомментировал Карпин, добавив, что тренерский штаб с форвардом не общался. В воскресенье Дзюба, который при предыдущем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове был капитаном национальной команды, вышел на замену в матче со "Спартаком" и забил с пенальти гол, который позволил ему повторить рекорд Олега Веретенникова по количеству мячей в чемпионатах России (143). Вратарь Хайкин из Норвегии В ноябре в сборной России имеют шанс дебютировать семь футболистов, в том числе вратари Лантратов и Хайкин.

"Про Илью мы говорили еще тем летом, это один из самых стабильных вратарей премьер-лиги. В ноябре ему будет 26 лет, это самый возраст для вратаря, и в ближайшие два года он сможет стать номером один вместе с Сафоновым и Гилерме. Конкуренцию он не проиграет, и мы его еще увидим в рамке под номером один", - рассказал ТАСС про финалиста прошлогоднего Олимп - Кубка России член наблюдательного совета "Химок" и депутат Госдумы Роман Терюшков. Хайкин прошел через академии английских "Челси", "Портсмута" и "Рединга", в России сидел в запасе в "Мордовии" и "Кубани" в 2015 и 2016 годах. По-настоящему стал раскрываться в Норвегии. Он является основным вратарем команды "Будё-Глимт", лидирующей в местном чемпионате. В последнем туре группового этапа Лиги конференций норвежская команда с 26-летним Хайкиным в воротах разгромила итальянскую "Рому" под руководством Жозе Моуринью со счетом 6:1. По словам тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова, из пяти вызванный вратарей в окончательный состав точно попадут Сафонов и Гилерме. Второй шанс Глушакова Из новичков в список также попали два представителя "Крыльев Советов" - крайний полузащитник Роман Ежов и нападающий Иван Сергеев. 23-летний Ежов в 12 последних матчах забил гол и сделал три результативные передачи. Сергеев, в прошлом сезоне ставший лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги с 40 мячами в 42 играх, в премьер-лиге отличился четыре раза в 12 матчах.

"Вызов Ежова и Сергеева был достаточно ожидаемым, нисколько не удивительно. Ребята ярко играют в этом году, показывают неплохую результативность, а также качество игры, - сказал ТАСС спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко. - Мы в своих футболистов верим. Я считаю, что им по силам закрепиться в основном списке сборной России". Также в сборной России может дебютировать полузащитник "Зенита" Данил Круговой, который пока проигрывает место в составе на позиции левого защитника Дугласу Сантосу, но в матче со "Спартаком" заменил бразильца, получившего травму. В числе потенциальных дебютантов еще полузащитник "Краснодара" Александр Черников, который может сыграть в центре обороны, а также игрок средней линии "Локомотива" Константин Марадишвили. Вызов получил и одноклубник Лантратова Денис Глушаков, которому сыграть за сборную в октябре помешала травма. "За Дениса мы тоже рады и счастливы, Валерий Георгиевич [Карпин] дал ему второй шанс. Травма, к сожалению, ему не дала сыграть в первый раз, хотя он мечтал о сборной. Надеюсь, что у него в этот раз все получится, он поможет и сборной, и нам с "Уралом" и "Крыльями", - отметил Терюшков. Подготовку к матчам с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит) сборная России начнет 7-8 ноября. Тренировки будут проходить на стадионах "Петровский" и "Газпром Арена". Сборная России возглавляет отборочную группу Н, опережая на 2 очка хорватов. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, занявшая второе место команда примет участие в мини-турнире, по итогам которого путевки в Катар получат три команды из 12.