Карпин: в сборной России вакцинированы порядка 70% игроков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Порядка 70% игроков сборной России по футболу прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ближайшие матчи россияне в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проведут с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

"По-разному футболисты относятся к вакцинации: кто-то за, кто-то против, как и население страны. Я за то, чтобы прививаться. Сейчас процентов 70 в сборной привиты", - сказал Карпин.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.