Карпин: Кузяев не сможет помочь сборной в отборочном матче чемпионата мира с хорватами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Далер Кузяев не сыграет в отборочном матче чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом заявил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена". Последний матч группового этапа россияне проведут 14 ноября в Сплите с хорватами.

Главный тренер сборной России прокомментировал ситуацию с игроками, которые не смогут сыграть за национальную команду из-за травм. "Все, кого мы вызывали, важны, - сказал Карпин. - На того же Кузяева, уже, можно сказать, надеялись. К сожалению, сейчас не надеемся на него. Это данность, это футбол".

"Навскидку, в октябре было хуже, чем сейчас. У всех команд есть травмы, потери. Будем играть теми, кто есть. По [Илье] Самошникову и [Арсену] Захаряну давайте смотреть правде в глаза, Кузяев - большая потеря, он более опытный и значимый игрок", - добавил специалист.

Также тренер рассказал о настроении впервые вызванного в сборную защитника "Зенита" Данила Кругового. "Круговой дома, в Петербурге. Чувствует себя великолепно", - добавил специалист.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

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