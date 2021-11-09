{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Вратарь сборной России Хайкин готов выйти на поле в матчах отбора на чемпионат мира

Голкипер норвежского клуба "Будё-Глимт" впервые был вызван в национальную команду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Никита Хайкин готов сыграть за национальную команду в ближайших матчах, если потребуется. Об этом он заявил журналистам.

На эту тему
Карпин назвал состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи
Карпин назвал состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Россияне в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проведут матчи с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). Хайкин, выступающий за норвежский клуб "Будё-Глимт", впервые был вызван в сборную России.

"Узнал из соцсетей [о вызове в сборную]. Приятно быть здесь, одна из целей достигнута. Дальше - больше. [Тренер вратарей сборной России Виталий] Кафанов - легенда, мастер своего дела, хотел поработать с ним", - сказал Хайкин.

"Если мне завтра скажут играть, буду играть. Думаю, здесь нет такого, что я приехал только познакомиться. Что касается предложений от команд Российской премьер-лиги, то пока вообще ничего не рассматриваю, я полностью сконцентрирован на сборной", - добавил голкипер.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите со сборной Хорватии.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Карпин: Кузяев не сможет помочь сборной в отборочном матче чемпионата мира с хорватами
Последнюю игру группового этапа россияне проведут 14 ноября в Сплите с командой Хорватии
Читать полностью