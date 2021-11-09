Вратарь сборной России Хайкин готов выйти на поле в матчах отбора на чемпионат мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Никита Хайкин готов сыграть за национальную команду в ближайших матчах, если потребуется. Об этом он заявил журналистам.

Россияне в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проведут матчи с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). Хайкин, выступающий за норвежский клуб "Будё-Глимт", впервые был вызван в сборную России.

"Узнал из соцсетей [о вызове в сборную]. Приятно быть здесь, одна из целей достигнута. Дальше - больше. [Тренер вратарей сборной России Виталий] Кафанов - легенда, мастер своего дела, хотел поработать с ним", - сказал Хайкин.

"Если мне завтра скажут играть, буду играть. Думаю, здесь нет такого, что я приехал только познакомиться. Что касается предложений от команд Российской премьер-лиги, то пока вообще ничего не рассматриваю, я полностью сконцентрирован на сборной", - добавил голкипер.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите со сборной Хорватии.