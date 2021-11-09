Карпин: тренеры сборной России будут напоминать игрокам о настрое в матче с киприотами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу повторно проведет беседу с игроками национальной команды о правильном настрое перед игрой с киприотами. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена".

"Говорили о настрое на матч со сборной Кипра вчера и еще будем. Опасения есть, примеров миллион, в том числе свежих. Такая проблема была у "Зенита" в матче с "Уралом" (игра чемпионата России закончилась со счетом 0:0 - прим. ТАСС) - недооценка. Может, думали про "Ювентус" или о чем-то еще. Все через это прошли как тренерами, так и игроками. Надо пытаться избежать ошибок, никто не застрахован, но мы поборемся и, я надеюсь, победим", - сказал Карпин.

Также специалист прокомментировал ситуацию с желтыми карточками. Восемь игроков могут пропустить матч против сборной Хорватии, если получат предупреждение в игре с командой Кипра. "Навскидку - четыре опорных полузащитника на желтых [карточках], так что кому-то придется играть, минимум двум, даже с учетом желтых карточек. Будем проводить беседы и просить играть поаккуратнее. Даже когда играешь аккуратно, можно задеть соперника, так что определенный риск есть. Понятно, что игра официальная и надо выигрывать", - добавил тренер.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите со сборной Хорватии.