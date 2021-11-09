Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчу с киприотами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку на стадионе "Петровский" в преддверии матча отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против команды Кипра. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра между сборными России и Кипра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 11 ноября. Начало встречи - в 20:00 мск.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал в расположение национальной команды 28 игроков. Изначально в состав вошли 29 футболистов, но защитник казанского "Рубина" Илья Самошников и полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян не смогут принять участие в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира из-за травм. Вместо них на ноябрьский сбор был приглашен игрок обороны петербургского "Зенита" Данил Круговой, для которого этот вызов в сборную стал первым в карьере.

Перед началом тренировки Карпин вручил подарки сборной Санкт-Петербурга "Солнце в Зените", которая стала двукратным чемпионом всероссийских соревнований по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями (соревновательный класс для лиц с синдромом Дауна).

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите со сборной Хорватии.