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Кубок Карьяла

Первый этап хоккейного Евротура стартует матчем в Швеции

Стартовая игра Кубка Карьяла между командами Швеции и Чехии пройдет в Личепинге, остальные встречи - в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Первый этап Евротура по хоккею - Кубок Карьяла - начнется 10 ноября вынесенным матчем между сборными Швеции и Чехии в Личепинге. Оставшиеся игры пройдут в Хельсинки, сборная России в первой встрече сыграет с финнами 11 ноября.

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Первые в нынешнем сезоне соревнования для национальных сборных проводятся в свете предстоящей Олимпиады. На ней должны выступить игроки Национальной хоккейной лиги, однако в каждой из ведущих европейских сборных две-три позиции наверняка займут те, кто выступает в местных чемпионатах.

У россиян на Кубке Карьяла выступит ближайший резерв под руководством и. о. главного тренера Олега Браташа, который включил в состав и тех, кто наверняка поедет в составе его молодежной сборной на чемпионат мира в Канаду в конце декабря. Речь идет, прежде всего, о вратаре Ярославе Аскарове, защитнике Шакире Мухамадуллине и нападающем Марате Хуснутдинове, который станет одним из ассистентов капитана команды Дмитрия Воронкова. Год назад в Хельсинки победу одержала молодежная сборная России под руководством Игоря Ларионова. Однако сейчас Браташ на турнире также просмотрит ряд игроков и для главного тренера национальной команды Алексея Жамнова.

За сборную России может дебютировать и 16-летний Матвей Мичков. Форвард СКА уже побил рекорд, принадлежавший Александру Овечкину, который получил первый вызов во взрослую команду в 17 лет, а в Финляндии может и стать самым молодым игроком, дебютировавшим в национальной сборной.

Для Браташа Кубок Карьяла будет первым серьезным турниром, являющимся важным этапом подготовки к молодежному чемпионату мира. Обкатку пройдет и его штаб в лице Сергея Зубова, недавно покинувшего рижское "Динамо", Александра Титова и тренера-консультанта Олега Знарка, который спустя три года вернулся к активной работе в Федерации хоккея России.

Россияне сыграют с финнами в 19:30 мск, со шведами - в субботу в 15:00 мск, а с чехами - в воскресенье в 14:30 мск. Первый соперник сборной России первоначально включил в состав форвардов Йонаса Кемппайнена, Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена, однако все трое помочь сборной Финляндии не смогут - игрок СКА травмирован, а Гранлунд и Маннинен изолированы в Уфе из-за гриппа.

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