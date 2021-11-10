Жемалетдинов из-за травмы не сыграет за сборную России по футболу в ноябрьских матчах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов из-за повреждения не примет участия в матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года с командами Кипра и Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России по футболу готовится к матчу против команды Кипра

Риск недооценки есть. Сборная России по футболу готовится к матчу против команды Кипра

Во вторник Жемалетдинов и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия пропустили тренировку национальной команды. Тренерский штаб сборной России не планирует дозаявлять игроков вместо травмированного полузащитника "Локомотива".

"Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени, - сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин. - После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом "Локомотива" футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба".

Жемалетдинову 25 лет, в текущем сезоне он провел 18 матчей в разных турнирах, забив пять голов и отдав пять голевых передач. За сборную России полузащитник провел девять встреч, отметившись одним забитым мячом.