Чудинов: саночники тревожатся за свою безопасность после инцидента с поляком Соховичем

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Участники тренировочного мероприятия на олимпийской санно-бобслейной трассе в Пекине испытывают тревогу за свою безопасность после того, как польский саночник Матеуш Сохович получил многочисленные повреждения во время одного из тестовых заездов. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

25-летний саночник из Польши получил перелом большой берцовой кости. 8 ноября он перенес операцию. Спортсмен травмировался на скорости 50-60 км/час, врезавшись в закрытые ворота, хотя в момент старта перед спортсменом горел зеленый фонарь, разрешающий спуск.

"После ЧП с польским спортсменом у всех появилась определенная тревога за свою безопасность, так как китайская сторона настолько увлеклась антиковидными мерами, что, видимо, немного забыла о безопасности на трассе, - считает Чудинов. - Наша тревога вполне обоснована, так как у китайцев пока совершенно нет опыта проведения. Да, они очень энергичные, стараются, но для них это новый вид спорта, и они не очень быстро адаптируются. Я очень надеюсь, что сейчас они учтут все ошибки, и никаких происшествий больше не будет".

"Что касается поляков, то для них это очень большая потеря. У них это единственный саночник, поэтому на Олимпиаде они теперь не могут выставить команду также и в смешанной эстафете. Мы все очень переживаем за нашего польского товарища и желаем ему быстрейшего восстановления", - добавил собеседник ТАСС.

С 20 по 21 ноября на олимпийской трассе в Пекине состоится первый этап Кубка мира по санному спорту, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.