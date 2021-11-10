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Кириленко назвал хорошей идею введения паспорта болельщика на баскетбольных матчах

По мнению президента Российской федерации баскетбола, решение должно быть принято коллективно в ходе обсуждения с клубами
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Станислав Красильников/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает хорошей идею ввести паспорт болельщика (Fan ID) при проведении баскетбольных матчей. Об этом он сообщил ТАСС.

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Болельщики с паспортами.

"Позицию федерации [по введению паспорта болельщика] пока не могу вам сказать, потому что мы это не обсуждали. Моя личная позиция - почему нет? Мне кажется, что это хорошее введение: если кто-то планирует хулиганить на трибунах - его не будет, а если кто хочет нормально смотреть игру - почему нет", - сказал Кириленко.

Президент Российской федерации баскетбола отметил, что решение о введении паспорта болельщика должно быть принято коллективно, поскольку "у каждого клуба своя история, свои болельщики".

В понедельник в пресс-службе комитета Государственной думы по физической культуре и спорту сообщили ТАСС, что комитет поддержал законопроект "О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований" и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении. Позднее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило болельщикам оформлять Fan ID через портал госуслуг.

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Кириленко, Андрей Геннадьевич
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