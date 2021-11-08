Болельщики с паспортами. Госдуме рекомендовали принять законопроект о введении Fan ID

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту на заседании в понедельник поддержал законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований. Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета, была вынесена рекомендация принять его в первом чтении.

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"Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект ("О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований") и рекомендовал принять его в первом чтении, - сказал собеседник агентства. - Концептуально ведомства, федерации и лиги поддержали законопроект, безусловно, этот законопроект является важным для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в России, как национальных, так и международных". "Были также высказаны важные замечания со стороны федераций и лиг. Они касаются в том числе обеспечения финансирования введения системы Fan ID, а также комфортного получения верификации для болельщиков. Эти вопросы должны быть дополнены авторами законопроекта уже ко второму чтению", - добавил он. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков сообщил в своем Telegram-канале, что первое чтение состоится 11 ноября. Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований. Первое использование паспорта болельщика Паспорт болельщика впервые использовался на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Кроме того, паспорт болельщика использовали на чемпионате Европы 2021 года на семи матчах, которые проходили в Санкт-Петербурге. Как сообщал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, число иностранных болельщиков, которые получили Fan ID для посещения игр чемпионата Европы в России, составило около 29 тыс. человек.

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У владельцев Fan ID во время Евро было несколько преимуществ. Во-первых, у иностранных граждан было право безвизового въезда на территорию РФ, при этом въезд и выезд из страны мог быть многократным. Во-вторых, все владельцы паспортов болельщика имели возможность бесплатно передвигаться по городу в день матча. Кроме того, без Fan ID нельзя было попасть на "Газпром-Арену". В марте Российская премьер-лига (РПЛ) начала применять систему паспортов болельщика, она носила добровольный характер и помогала болельщикам обеспечить приоритетный проход на стадионы через отдельные турникеты. Для паспорта болельщика было создано мобильное приложение, в котором пользователь мог увидеть электронный билет, также ему приходили уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп, специальных предложениях от клубов (скидках на покупку билетов и атрибутики). Зарегистрироваться в системе идентификации РПЛ можно было в любое время в период проведения чемпионата в конце прошлого сезона. Система работала на 15 стадионах клубов премьер-лиги из 16, исключением из-за подготовки стадиона к чемпионату Европы стала "Газпром-Арена", на которой домашние матчи проводит петербургский "Зенит". Тем не менее активные фанаты клубов в большинстве высказываются против введения Fan ID на матчах чемпионата России по футболу. Болельщики некоторых клубов проводили акции с критикой паспортов болельщика, так как она, по их мнению, опустошит стадионы. Некоторые фанаты видят в них минусы в виде сдачи персональных данных, так как для получения Fan ID нужны паспортные данные.

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В настоящий момент несколько стадионов клубов РПЛ принимают участие в эксперименте по добровольной идентификации зрителей, участников и сотрудников, задействованных в проведении турнира, как сообщали ТАСС в пресс-службе Министерства цифрового развития в начале июля. "Минцифры России до 11 декабря 2021 года проведет эксперимент по добровольной идентификации зрителей, участников чемпионата России по футболу, а также сотрудников, задействованных в проведении соревнования. В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча не менее чем на двух из семи следующих стадионов: "Газпром-Арена" (Санкт-Петербург), "Фишт" (Сочи), "Екатеринбург-Арена" (Екатеринбург), "Ак Барс - Арена" (Казань), "Нижний Новгород", "Ростов-Арена" (Ростов-на-Дону) и "Самара-Арена" (Самара)", - сообщили в пресс-службе Минцифры. 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов. В сентябре руководитель организационного комитета финала Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что аналог паспорта болельщика может быть использован для облегченного въезда иностранных болельщиков. "С высокой долей вероятности [удастся организовать облегченный въезд для иностранных болельщиков], - сказал Сорокин. - По крайней мере, такая возможность обсуждается, что будет использоваться какая-то из форм идентификации болельщиков. Можно сказать, это будет аналог Fan ID. Окончательного решения пока нет, но такое вполне возможно, потому что это гораздо легче, чем выдать всем визы". Впервые Fan ID должен появиться в футболе В понедельник в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщили ТАСС, что введение Fan ID в России на внутренних и международных соревнованиях должно начаться с футбола. "Представитель КХЛ принимал участие в обсуждении законопроекта о Fan ID, который проходил 8 ноября в Государственной думе, - говорится в сообщении. - Лига считает повышение безопасности на спортивных мероприятиях очень важной задачей. Первым видом спорта, где будут введены паспорта болельщика, в России должен стать футбол".

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