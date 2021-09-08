Сорокин рассказал о планах по использованию аналога Fan ID на финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Аналог паспорта болельщика (Fan ID) может быть использован для облегченного въезда иностранных болельщиков на финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил руководитель организационного комитета финала турнира Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Таким образом, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"Никаких прогнозов сейчас никто не возьмется делать, потому что может быть по-разному, но, конечно же, нам бы хотелось видеть стопроцентную загрузку и отступивший ковид. Это наши пожелания", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о том, какую заполняемость стадиона рассчитывают увидеть организаторы финала Лиги чемпионов в следующем мае.

"С высокой долей вероятности [удастся организовать облегченный въезд для иностранных болельщиков]. По крайней мере, такая возможность обсуждается, что будет использоваться какая-то из форм идентификации болельщиков. Можно сказать, это будет аналог Fan ID. Окончательного решения пока нет, но такое вполне возможно, потому что это гораздо легче, чем выдать всем визы", - добавил собеседник агентства, отметив, что "до конца года все решения будут приняты", и подчеркнув, что "вопрос обсуждается со всеми заинтересованными ведомствами".

"Газпром-Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.