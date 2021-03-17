Российская премьер-лига запустила систему добровольной идентификации болельщиков

Система будет носить добровольный характер и работать в тестовом режиме. У болельщиков с Fan ID будет право приоритетного прохода на стадионы через отдельные турникеты.

Для паспорта болельщика будет создано мобильное приложение, в котором владелец сможет увидеть электронный билет, а также будут приходить уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп, специальных предложениях от клубов (скидках на покупку билетов и атрибутику). Зарегистрироваться в системе идентификации РПЛ можно будет в любое время в период проведения чемпионата в текущем сезоне.

Как сообщается на сайте системы добровольной идентификации "Премьер Pass", она будет работать на 15 стадионах клубов премьер-лиги из 16. Исключением является "Газпром Арена", на которой домашние матчи проводит петербургский "Зенит". "Из-за подготовки стадиона "Газпром Арена" к матчам Евро-2020, где будет действовать система Fan ID, в которую заложены иные технологические принципы, "Зенит" осуществляет продажу билетов на оставшиеся матчи РПЛ в обычном режиме и временно не участвует в тестировании системы добровольной идентификации", - сообщили в пресс-службе РПЛ.

Паспорт болельщика (Fan ID) - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.