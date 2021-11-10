Булыкин надеется, что сборная России выйдет на чемпионат мира с первого места в группе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин надеется, что национальная команда сможет обеспечить себе выход на чемпионат мира 2022 года по итогам ноябрьских матчей отборочного турнира против киприотов и хорватов. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России сыграет с командой Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. Матч против хорватов пройдет в Сплите 14 ноября.

"Конечно, нужно перед собой ставить максимальную задачу, футболисты так и делают, поэтому захотят выиграть два матча, - сказал Булыкин. - А там уже как получится, будет зависеть от того, как будут складываться игры. Я верю, болею за нашу сборную, как и все болельщики. Надеюсь, что сборная России достигнет максимального и нужного результата в виде выхода на чемпионат мира с первого места в группе. С этим чувством и нужно поддерживать команду".

В среду стало известно, что полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов из-за травмы не примет участие в ближайших матчах команды.

"Все потери игроков серьезны, особенно лидеров, - отметил Булыкин. - Это неприятно, но в то же время нужно играть теми, кто есть, и выигрывать, потому что результат очень важен в предстоящих играх. Потери есть в любых командах, задача тренера - сделать так, чтобы эта потеря не сказалась на качестве игры и результате. Как любят говорить, незаменимых нет, поэтому тренерский штаб постарается найти ему достойную замену, чтобы достичь нужного результата".

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.