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ЧМ-2022 по футболу

Канчельскис считает, что в вопросе невызова Дзюбы в сборную есть доля вины игрока

Форвард "Зенита" не был включен в состав российской национальной команды на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вина нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в невызове в сборную России по футболу состоит в том, что он отказался приезжать на сбор национальной команды перед октябрьскими матчами отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис.

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В среду главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вопрос с вызовом Дзюбы в команду закрыт. Дзюба был включен в расширенный состав команды на октябрьские матчи отборочного турнира против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1), но позже нападающий отказался ехать в национальную команду, сославшись на неготовность. Сборная России в ноябре проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира против команд Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

"Это решение тренерского штаба, - сказал Канчельскис. - Раньше был один тренерский штаб, там было одно видение, сейчас другой тренерский штаб, соответственно, другое мнение. Какое бы решение ни приняли, я думаю, что правильно понимать, что это их решение".

"У Дзюбы тоже есть доля вины, нужно было приезжать на второй сбор, а не отказываться. Приезжать и доказывать. Но это решение тренерского штаба, мы ничего не можем сказать, правильно или нет, посмотрим в дальнейшем. Тренерская доля - очень тяжела и неблагодарна, возможно, сейчас все хорошо может быть, а через месяц плохо", - добавил Канчельскис.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Дзюбе 33 года, он провел за сборную России 55 матчей, в которых забил 30 мячей. Он делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров российской национальной команды.

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Кержаков, Александр АнатольевичДзюба, Артем СергеевичКарпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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