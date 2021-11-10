Фернандес намерен играть в ЦСКА до окончания карьеры

"Не пожалел, что выбрал Россию". Марио Фернандес больше не сыграет за сборную

В сентябре игрок объявил о завершении выступлений за сборную России.

"Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере. Это только мое мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: "Все, ты нам больше не нужен", - сказал Фернандес.

Защитник также добавил, что хотел бы сыграть прощальный матч за бразильскую команду "Сан-Каэтано", где он начинал свою карьеру.

Фернандесу 31 год, он родился и начинал карьеру в Бразилии, российское гражданство футболист получил в 2016 году. За ЦСКА Фернандес выступает с 2012 года, в составе которого провел 312 матчей, забил восемь мячей и отдал 46 результативных передач. За сборную России защитник дебютировал в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за национальную команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за сборную он провел 33 матча, забив пять голов.