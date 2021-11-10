Футболист Фернандес признался, что не рассматривал переход в "Зенит"

"Мой переход из ЦСКА в другую команду не имел ни малейшего шанса. Ни в "Зенит", ни в какой-либо другой клуб, я очень уважаю "Зенит", но даже минимальных шансов не было. Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА, я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб", - отметил Фернандес.

Фернандесу 31 год, он родился и начинал карьеру в Бразилии, российское гражданство футболист получил в 2016 году. За ЦСКА Фернандес выступает с 2012 года, в составе которого провел 312 матчей, забил восемь мячей и отдал 46 результативных передач. За сборную России защитник дебютировал в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за национальную команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за сборную он провел 33 матча, забив пять голов.