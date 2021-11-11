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Лига чемпионов

Визит УЕФА в Петербург по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов пройдет 17-18 ноября

Решающий матч турнира состоится 28 мая 2022 года
Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 17-18 ноября. Об этом ТАСС сообщил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Первый визит представителей УЕФА прошел в конце сентября.

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"Визит представителей УЕФА состоится в среду и четверг на следующей неделе, - сказал Сорокин. - Программа визита довольно стандартная - она включит в себя работу и на стадионе, и на прилегающей территории, а также обсуждение с городом всех активностей, которые будут происходить. Если брать исключительно УЕФА, приедет делегация около восьми человек".

"Газпром Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. С того момента стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой УЕФА, станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.

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Сорокин, Алексей Леонидович
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