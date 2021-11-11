ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Нападающий Матвей Мичков поблагодарил тренерский штаб за дебют в сборной России по хоккею. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России в стартовом матче Кубка Карьяла проиграла финнам со счетом 0:3. Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную команду, - он дебютировал в сборной в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней. Самым молодым хоккеистом в истории отечественных национальных команд являлся вратарь Владислав Третьяк, дебютировавший в составе сборной СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней. В истории сборной России рекорд принадлежал нападающему Александру Овечкину (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

"Крутые эмоции, спасибо, что дали такой шанс дебютировать за национальную сборную. Первая смена началась с броска, и потом стало полегче. Важно было коснуться шайбы в первой смене", - сказал он.

"Проиграли первый матч, поэтому не очень хорошие эмоции, будем делать выводы и двигаться дальше - прибавлять от игры к игре", - добавил он.

В следующем матче турнира 13 ноября россияне сыграют со шведами.