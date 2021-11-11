Мостовой: сборная России по футболу легко и уверенно победила команду Кипра

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты легко и уверенно обыграли сборную Кипра в матче девятого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник российской команды Александр Мостовой.

В четверг россияне в Санкт-Петербурге победили киприотов со счетом 6:0.

"Перед игрой многие говорили, что спокойно выиграем, - сказал Мостовой. - Ясно, что я не думал, что забьем шесть голов. Никто не думал, что можно потерять очки, сейчас такая ситуация, что никто не должен терять очки. Поэтому уверенно и легко победили".

"Мне кажется, что в этом матче не стоит смотреть на качество игры, потому что до этого были встречи, где по качеству играли хуже, но набирали очки. Победа непроходная, достаточно легкая, я говорил, что будет 2:0 или 3:0, на кураже забили еще. Забудут, у нас и до этого еще были такие победы, выиграли, молодцы. Дождемся результата хорватов с мальтицами, дальше будем смотреть", - добавил Мостовой.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, команда России гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.