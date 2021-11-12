Саккари победила Свёнтек в матче первого тура Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Саккари. Она посеяна на турнире под четвертым номером, Свёнтек - под пятым.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Вместе с Саккари и Свёнтек в группе играют испанка Паула Бадоса (7) и представительница Белоруссии Арина Соболенко (1). В другом квартете выступают представительницы Чехии Барбара Крейчикова (2) и Каролина Плишкова (3), испанка Гарбинье Мугуруса (6) и эстонка Анетт Контавейт (8).

Саккари 26 лет, она является шестой ракеткой мира, на ее счету одна победа на турнирах WTA. В текущем сезоне Саккари дошла до полуфинала Roland Garros и US Open. Свёнтек 20 лет, она занимает девятую строчку рейтинга WTA, на ее счету три титула под эгидой организации. В 2020 году она стала победительницей Roland Garros.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса. Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября, призовой фонд соревнований составляет $5 млн.