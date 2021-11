Фигурист Кацалапов сообщил, что не испытывает проблем со спиной на Гран-при в Японии

ТАСС, 12 ноября. Чемпион мира по фигурному катанию Никита Кацалапов не чувствует боли в спине во время выступления на этапе серии Гран-при в Токио. Об этом он сообщил журналистам.

Виктория Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе в Японии, за свой прокат они набрали 86,33 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс - 86,02, третье место занимают британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,43). Синицина и Кацалапов представили в Токио новый ритм-танец под песню Джо Кокера "You Can Leave Your Hat On" и композицию Commodores "Brick House".

"Да, у меня были проблемы со спиной, но сегодня я чувствую себя действительно хорошо, - рассказал Кацалапов. - Вокруг меня много людей, которые помогают мне справиться с этим и идти вперед. Мы стартуем год за годом, каждый сезон, начиная с начала, работаем день за днем, чтобы становиться лучше".

"Мы отлично чувствуем себя, все прекрасно", - добавила Синицина.

На вопрос журналистов, чье катание ближе всего чемпионам мира, Кацалапов ответил: "У Вики - Тесса [Вирчу] и Скотт [Мойр], я бы добавил [Оксану] Грищук и [Евгения] Платова. В одиночном катании - Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, они многих вдохновили".