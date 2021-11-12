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ЧМ-2022 по футболу

Александр Медведев: при подготовке поля к матчу Россия - Кипр был нарушен ряд процедур

В четверг российские футболисты в Санкт-Петербурге победили киприотов со счетом 6:0
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Неважное качество поля на "Газпром Арене" в отборочном матче чемпионата мира 2022 года по футболу между командами России и Кипра было связано с нарушением ряда процедур при подготовке газона. Об этом ТАСС рассказал гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев.

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Качество поля еще до матча, закончившегося победой россиян со счетом 6:0, раскритиковал главный тренер команды Валерий Карпин.

"Мы были уверены, что поле, которое было даже не в удовлетворительном, а в хорошем состоянии после матча с "Динамо", будет подготовлено к игре сборных. К сожалению, были нарушены определенные процедуры подготовки поля, поэтому оно пострадало и внешне, и по качеству, - сказал Медведев. - Сейчас работает наша внутренняя комиссия, скоро пройдут матчи, включая с "Челси", и наши специалисты сделают все возможное, чтобы [поле] было качественным и была хорошая телекартинка".

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