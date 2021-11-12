Шаг до Катара. Сборная России по футболу разгромила киприотов в отборе к чемпионату мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу дома разгромила команду Кипра в матче девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", завершилась со счетом 6:0 в пользу команды Валерия Карпина.

На эту тему Сборная России победила киприотов со счетом 6:0 в матче отбора чемпионата мира по футболу

Лучшим игроком матча был признан полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин, на счету которого два гола в этой встрече (4-я и 87-я минуты). Забитыми мячами отметились и его одноклубники Андрей Мостовой (56) и Алексей Сутормин (62), а также нападающие московских "Локомотива" и ЦСКА Федор Смолов (55) и Антон Заболотный (82). По согласованию с Роспотребнадзором стадион в четверг мог быть заполнен на 30% от максимальной вместимости, которая составляет 68 тыс. человек. В день игры Российский футбольный союз объявил, что на игре ожидается около 13 000 зрителей (меньше 20%). Официальной статистики по числу болельщиков, пришедших в этот день на "Газпром-Арену", на данный момент нет. Смолов вышел на седьмое место в списке бомбардиров сборной России (16 мячей в 44 матчах). Выше него располагаются Карпин и Андрей Аршавин (по 17), Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26), а также Александр Кержаков и Артем Дзюба (по 30). Для Мостового и Сутормина мячи в этой встрече стали дебютными в составе национальной команды. Впервые за сборную сыграл полузащитник "Ростова" Данил Глебов, который на 67-й минуте заменил хавбека московского "Динамо" Даниила Фомина. Как и ранее при Карпине, сборную России на очередной матч отбора на чемпионат мира вывел новый, уже шестой по счету, капитан - полузащитник "Монако" Александр Головин. До него при нынешнем тренерском штабе капитанами были Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Смолов, Далер Кузяев и Сутормин. Во втором тайме матча с киприотами, когда Головин был заменен, повязка перешла к Ерохину. Наставник сборной России повторил рекорд национальной команды по числу игроков, задействованных в качестве капитанов (по шесть футболистов получали повязку при Гусе Хиддинке и Станиславе Черчесове).

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Кроме того, Карпин установил рекорд для тренеров сборной России - быстрее него до отметки в пять побед не добирался ни один специалист (на счету наставника национальной команды пять побед и ничья в домашней игре со сборной Хорватии). При нем сборная пропустила всего один гол в шести матчах. За всю историю отечественного футбола (включая СССР и СНГ) только Павлу Садырину на стыке 1992 и 1993 годов удавалось пропустить столь же мало мячей в первых шести матчах. В четверг в Санкт-Петербурге россияне одержали самую крупную победу в отборах на чемпионат мира в своей истории, повторив достижение команды СССР, которая в 1965-м со счетом 6:0 разгромила датчан. Чемпионат мира на кону Благодаря победе над киприотами россияне за тур до завершения группового этапа отбора на чемпионат мира занимают первое место в группе H с 22 очками. На второй строчке располагается сборная Хорватии (20). Позиции с третьей по шестую занимают команды Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5).

На эту тему Карпин считает, что ключевым моментом в матче с киприотами стал второй гол

Следующий матч сборная России проведет 14 ноября на выезде против команды Хорватии. Встреча пройдет в Сплите на стадионе "Полюд". Для того, чтобы выйти на чемпионат мира напрямую, россиянам будет достаточно сыграть вничью. Если же команда под руководством Карпина проиграет, она войдет в число 12 сборных, которые в марте 2022 года будут спорить за три путевки в Катар. Главный тренер сборной России на пресс-конференции после крупной победы над киприотами не согласился с предположением о том, что такой результат может помешать в предстоящей игре. "Какая еще мотивация, когда на кону чемпионат мира. Сверхмотивация может даже навредить", - отметил специалист. "Впечатления после победы, понятно, приятные, радостные, отрезками был хороший прессинг, отрезками возникали ошибки в перестроении, какое-то недопонимание, - продолжил Карпин. - Факторы [победы] больше в области психологии. После второго или третьего гола думал уже об игре с командой Хорватии". Перед матчем в Сплите под угрозой дисквалификации находились сразу семь игроков - Сутормин, Головин, Ерохин, Фомин и Смолов вышли на поле в Санкт-Петербурге, защитник Федор Кудряшов и полузащитник Дмитрий Баринов не сыграли на "Газпром-Арене". "Сложилось удачно: и карточки не получили, и дали отдохнуть кому-то из игроков", - сказал главный тренер сборной России. В запасе также остался защитник Георгий Джикия. Карпин после игры отметил, что на это решение повлияло как повреждение, из-за которого игрок "Спартака" 10 ноября не тренировался в общей группе, так и накопившаяся усталость (16 игр за клуб и сборную, начиная с сентября). Объясняя отсутствие в составе на матч против сборной Кипра Баринова, главный тренер подтвердил, что на его решение повлияла как угроза дисквалификации, так и большое количество матчей, проведенных полузащитником в последнее время. Быстрый гол сыграл злую шутку Несмотря на итоговый счет, матч против сборной Кипра складывался непросто. До перерыва гости как минимум дважды могли сравнять счет. Игра не складывалась, и болельщики, которые не ожидали такого, сопровождали происходившее на поле свистом.

На эту тему Карпин признался, что после третьего гола в ворота киприотов думал о матче с хорватами

"Думаю, что не это [разговор в раздевалке после первого тайма] повлияло, а второй гол, - отметил после матча Карпин. - После первого гола появилась скованность. Возможно, первый быстрый гол сыграл злую шутку, у кого-то получилась расхлябанность. Появилось напряжение у наших ворот. Думаю, что если бы в первом тайме забили второй гол, то и игра была бы похожа на то, что было во второй половине. И киприоты после второго гола подразвалились". В первом тайме на трибуне активной поддержки сборной России произошла стычка между болельщиками, которую удалось пресечь благодаря вмешательству стюардов. Во втором тайме большая часть фанатов, находившихся на ней, ушла со стадиона. Предположительно, причиной этой акции стало задержание из-за потасовки одного из болельщиков. Карпин после игры заявил, что во время матча ничего не заметил. "Только после финального свистка поднял голову и увидел, что никого нет. Так что не могу ничего сказать", - сказал он. Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу на послематчевой пресс-конференции отметил, что его команда держалась вплоть до второго пропущенного мяча. "Матч начался с гола на пятой минуте, но в течение первого тайма нам все-таки удалось выровнять игру. До 55 минуты мы еще держались, играли хорошо, даже создавали моменты у ворот соперника. После второго гола все пошло не так - мы посыпались, потерялись. До этого у нас были надежды" - признал он. "Конечно, мы не ждали, что будет такой счет, но сейчас главное не зацикливаться, настроиться на следующий матч", - добавил специалист. "В Сплите нужно играть только на победу" Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС отметил, что игра команды во втором тайме доставила наслаждение. "Уверенная победа, нужно радоваться обязательно, такой результат доставляет удовольствие, - сказал он. - Второй тайм можно было смотреть с наслаждением, все получалось, замечательно играли. Конечно, были неприятные моменты в первом тайме, когда непонятно почему после гола команда стала пассивно играть, допускала большое количество брака. Но потом все встало на свои места".

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"Наверное, [это был] лучший [матч сборной России при Карпине], но все зависит от соперника, смотреть на множество голов - удовольствие, но слишком беспомощной была команда соперника во втором тайме", - добавил собеседник агентства. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что соперник в матче с командой Карпина не мог продохнуть. "Второй тайм мне очень понравился с точки зрения игры на повышенных скоростях, динамики действий. Конечно, было замечено меньше технического брака, чем в первом тайме после забитого нами гола, где мы явно сбросили проявление скоростных возможностей. Отсюда второй тайм по результату и по качеству разнится с первым", - сказал он ТАСС. Народный артист РФ пианист Денис Мацуев признал, что счет матча в Санкт-Петербурге радует глаз, однако напомнил, что уже 14 ноября команде предстоит провести важнейший матч за право напрямую пробиться на чемпионат мира. "Да, Кипр не гранд, но приятно, что столько забили, разница мячей будет иметь большое значение, - сказал он ТАСС. - Но ничего не меняется. Если мы будем играть на ничью, которая нас устраивает, в Сплите, ничем хорошим это не закончится, нужно играть только на победу", - подчеркнул собеседник агентства.