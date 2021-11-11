Карпин признался, что после третьего гола в ворота киприотов думал о матче с хорватами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин стал думать о будущей игре с командой Хорватии после третьего забитого мяча в ворота киприотов в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом Карпин рассказал на пресс-конференции.

Сборная России победила киприотов со счетом 6:0 в матче отбора чемпионата мира по футболу

Сборная России победила команду Кипра со счетом 6:0, матч прошел в четверг на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Третий мяч забил Андрей Мостовой.

"Впечатления после победы, понятно, приятные радостные, отрезками был хороший прессинг, отрезками возникали ошибки в перестроении, какое-то недопонимание, - сказал Карпин. - Факторы [победы] больше в области психологии. После второго или третьего гола думал уже об игре с командой Хорватии. Сложилось удачно: и карточки не получили, и дали отдохнуть кому-то из игроков".

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.