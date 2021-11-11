Карпин считает, что ключевым моментом в матче с киприотами стал второй гол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Второй гол сборной России стал определяющим моментом в матче против команды Кипра. Об этом после игры заявил журналистам главный тренер россиян Валерий Карпин.

Сборная России победила киприотов со счетом 6:0 в матче отбора чемпионата мира по футболу

В четверг сборная России обыграла со счетом 6:0 команду Кипра во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Ничего такого сверхъестественного не говорил в перерыве, не "напихал". Подкорректировали позиции игрокам, но думаю, что и не это повлияло - повлиял второй гол. Две-три потери необоснованные привели к тому, что появилась напряженность у наших ворот, какая-то скованность, боязнь за результат. После второго мяча уровень сопротивления у киприотов снизился", - заявил Карпин.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.