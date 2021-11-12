РФС объяснил причину ухода части болельщиков с матча сборных России и Кипра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Часть болельщиков покинула трибуны во время матча отборочного турнира на чемпионат мира между сборными России и Кипра (6:0) из-за конфликта, причиной которому послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча прошла в четверг в Санкт-Петербурге. По ходу первого тайма на одной из трибун состоялся конфликт между болельщиками. К началу второй половины встречи часть болельщиков, находящихся на секторах активной поддержки сборной России, покинула стадион.

"По нашим данным, уход части сектора активной поддержки не связан непосредственно с игрой сборной и не был заранее спланированной акцией. Решение покинуть трибуны было принято из-за конфликта на секторе, произошедшего на 30-й минуте матча между отдельными болельщиками, который был быстро разрешен службой безопасности стадиона и стюардами. Причиной конфликта послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки, - сообщили в службе коммуникаций РФС. - Сожалеем, что эта ситуация не позволила болельщикам досмотреть игру и увидеть пять отличных голов нашей сборной во втором тайме. Надеемся, что в будущем такие ситуации не повторятся".

Сборная России, набравшая 22 очка, возглавляет турнирную таблицу группы H, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). В заключительном туре российские футболисты 14 ноября в Сплите сыграют с хорватами.