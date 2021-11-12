Стал известен характер травмы фигуристки Усачевой

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российской фигуристке Дарье Усачевой диагностировали отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги после падения на разминке перед стартом короткой программы на этапе Гран-при в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований.

"Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13-17 лет, - говорится в сообщении федерации. - Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99% случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности".

Сезон-2021/22 является для Усачевой дебютным на взрослом уровне. На этапе Гран-при в США 15-летняя Усачева заняла второе место.