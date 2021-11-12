Зубов заменит Браташа в качестве и. о. главного тренера сборной России на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Сергей Зубов заменит Олега Браташа в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной России по хоккею на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

"К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Александрович Зубов", - приводит пресс-служба ФХР слова Браташа.

Браташ является тренером молодежной сборной России, он возглавил команду 14 октября, сменив на этом посту Игоря Ларионова. Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Браташ будет руководить командой на Кубке Карьяла, так как в состав войдут преимущественно молодые хоккеисты.

Зубов был назначен ассистентом главного тренера сборной России по хоккею 24 сентября. Ему 51 год, в качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласа", а также олимпийским чемпионом 1992 года в составе Объединенной команды. С 2011 по 2015 год занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015 года до июня 2016 года был главным тренером команды. Также возглавлял "Сочи" (2017-2019), и рижское "Динамо" (с 12 апреля по 21 октября 2021 года).

В первом матче Кубка Карьяла сборная России проиграла команде Финляндии (0:3). В турнирной таблице лидирует сборная Швеции (3 очка), второй идет команда Финляндии (3), третье место занимают чехи (0), сборная России замыкает таблицу (0). Во втором туре в субботу россияне сыграют со шведами, финны - с чехами.