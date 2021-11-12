Рекорд Мичкова и 37 штрафных минут. Россияне уступили финнам в первой игре Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты уступили в матче первого тура Кубка Карьяла хозяевам турнира финнам, пропустив три безответные шайбы. Игра ознаменовалась дебютом в национальной команде Матвея Мичкова, который стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за сборную.
Матчи Кубка Карьяла в нынешнем году могло посетить неограниченное количество зрителей. В прошлом году из-за пандемии коронавируса были серьезные ограничения, предусматривавшие соблюдение расстояния между зрителями, болельщики допускались только на матчи сборной Финляндии, а все команды-участницы жили в "пузырях". Не допускалось никакого очного общения прессы с командами.
В этот раз антиковидные меры смягчились, хотя прессу допустили на арену только в день матча. Из-за этого российские журналисты, которые приехали в Финляндию в среду на тренировку сборной России, могли не попасть на нее. Финская сторона категорически отказывалась пускать их хотя бы на трибуны, чтобы посмотреть занятие. Спасло ситуацию прямое вмешательство первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга, который связался с директором "Хартвалл-Арены" и настойчиво попросил впустить журналистов.
Сам матч ожидался, в том числе и в связи с потенциальным рекордом Мичкова. Форвард СКА уже побил достижение Александра Овечкина, получив вызов в национальную команду в 16 лет. Следующим шагом для Мичкова должен был стать выход на лед. Форвард оказался в четвертом звене и появился в первом периоде, после того, как россияне дважды отбились в меньшинстве.
"Крутые эмоции, спасибо, что дали такой шанс дебютировать за национальную сборную. Первая смена началась с броска, потом стало полегче. Важно было коснуться шайбы в первой смене", - сказал Мичков после матча, который вряд ли он занесет себе в актив.
"Надеюсь, что мы его не сломали. Мы укажем ему на незрелую игру, так сказать, без шайбы. А в каких-то моментах он проявил свои навыки и пару раз даже по воротам бросил", - отметил и. о. главного тренера сборной России Олег Браташ.
"Ламборгини" не сдавался
Россияне неплохо смотрелись в первом периоде, который завершился со счетом 0:0. Более опытная команда Финляндии, в составе которой играют хоккеисты не только из "Йокерита" и местного чемпионата, но и ряда европейских клубов, с первых секунд стала прессинговать соперника у него в зоне, используя силовые приемы, а также часто бросала по воротам Дмитрия Шугаева - дебютанта российской команды из "Северстали". Голкипер в команде получил прозвище "Ламборгини" из-за черно-желтых щитков цветов череповецкого клуба, он неожиданно появился в составе, хотя российские СМИ отдавали место в воротах Ярославу Аскарову, которого наигрывают к молодежному чемпионату мира. В составе команды перед Кубком Карьяла Шугаев тоже появился в последний момент: "После игры в Череповце против "Металлурга" я ночью уехал домой в Ярославль, переночевал дома, мне позвонили и сказали, что меня вызвали в сборную. Пришлось ехать обратно в Череповец, но я рад, что так получилось", - сказал Шугаев журналистам.
"Меня предупреждали, что будет очень быстрая игра: финны в давление играют, много бросают. Поначалу было немного тяжело, волновался, много лишних движений делал. Сыграли неплохо, много удалялись, думаю, это немного сломало игру", - вспомнил он.
Со второго периода класс финнов стал брать верх, сказалось и обилие удалений у сборной России, многие из игроков которой, видимо, не до конца справились с эмоциями от выступления на таком уровне. Численным преимуществом соперник сполна воспользовался: все три шайбы были заброшены в неравных составах. В третьем периоде россияне потеряли Ивана Зинченко, удаленного до конца матча за удар соперника в голову. Штраф за него отбывал Мичков.
"Я им [ребятам] сказал, что есть минусы и плюсы. Минусы в том, что при 37 минутах удалений выиграть невозможно, а плюсы в том, что всего две шайбы пропустили в меньшинстве, так как бились, старались", - сказал после матча президент ФХР Владислав Третьяк, который до появления на льду Мичкова считался самым молодым дебютантом в истории отечественного хоккея, он впервые сыграл за сборную СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней.
"Молодой парень растет, дай бог, чтобы на турнирах такого уровня могли пробовать молодежь. Я думаю, со шведами он всю игру сыграет", - сказал Третьяк.
"Невозможно выиграть при таком количестве удалений"
О слишком большом количестве удалений у россиян после встречи говорил и Браташ. "Мы не проиграли в равных составах, но выиграть при таком количестве удалений практически невозможно, и мастеровитый соперник нас за это наказал. На последних минутах третьего периода ребята здорово контролировали шайбу в зоне соперника, показали, что могли играть. Это огромная польза в плане опыта", - подчеркнул тренер.
"Готовились к такому хоккею, у финнов очень взрослая играющая команда, со многими ребятами по КХЛ знакомы. Они играли здорово, реализовали свои моменты, здорово играли в большинстве, хорошо держали шайбу. Опытные ребята, очень здорово играли в атаке", - сказал Мичков.
Второй матч на турнире россияне проведут в субботу со шведами. Встреча начнется в 15:00 мск. Лидерство на турнире захватили финны и шведы, которые еще в среду обыграли чехов.