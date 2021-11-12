Рекорд Мичкова и 37 штрафных минут. Россияне уступили финнам в первой игре Кубка Карьяла

Матчи Кубка Карьяла в нынешнем году могло посетить неограниченное количество зрителей. В прошлом году из-за пандемии коронавируса были серьезные ограничения, предусматривавшие соблюдение расстояния между зрителями, болельщики допускались только на матчи сборной Финляндии, а все команды-участницы жили в "пузырях". Не допускалось никакого очного общения прессы с командами.

В этот раз антиковидные меры смягчились, хотя прессу допустили на арену только в день матча. Из-за этого российские журналисты, которые приехали в Финляндию в среду на тренировку сборной России, могли не попасть на нее. Финская сторона категорически отказывалась пускать их хотя бы на трибуны, чтобы посмотреть занятие. Спасло ситуацию прямое вмешательство первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга, который связался с директором "Хартвалл-Арены" и настойчиво попросил впустить журналистов.

Сам матч ожидался, в том числе и в связи с потенциальным рекордом Мичкова. Форвард СКА уже побил достижение Александра Овечкина, получив вызов в национальную команду в 16 лет. Следующим шагом для Мичкова должен был стать выход на лед. Форвард оказался в четвертом звене и появился в первом периоде, после того, как россияне дважды отбились в меньшинстве.

"Крутые эмоции, спасибо, что дали такой шанс дебютировать за национальную сборную. Первая смена началась с броска, потом стало полегче. Важно было коснуться шайбы в первой смене", - сказал Мичков после матча, который вряд ли он занесет себе в актив.

"Надеюсь, что мы его не сломали. Мы укажем ему на незрелую игру, так сказать, без шайбы. А в каких-то моментах он проявил свои навыки и пару раз даже по воротам бросил", - отметил и. о. главного тренера сборной России Олег Браташ.

"Ламборгини" не сдавался

Россияне неплохо смотрелись в первом периоде, который завершился со счетом 0:0. Более опытная команда Финляндии, в составе которой играют хоккеисты не только из "Йокерита" и местного чемпионата, но и ряда европейских клубов, с первых секунд стала прессинговать соперника у него в зоне, используя силовые приемы, а также часто бросала по воротам Дмитрия Шугаева - дебютанта российской команды из "Северстали". Голкипер в команде получил прозвище "Ламборгини" из-за черно-желтых щитков цветов череповецкого клуба, он неожиданно появился в составе, хотя российские СМИ отдавали место в воротах Ярославу Аскарову, которого наигрывают к молодежному чемпионату мира. В составе команды перед Кубком Карьяла Шугаев тоже появился в последний момент: "После игры в Череповце против "Металлурга" я ночью уехал домой в Ярославль, переночевал дома, мне позвонили и сказали, что меня вызвали в сборную. Пришлось ехать обратно в Череповец, но я рад, что так получилось", - сказал Шугаев журналистам.