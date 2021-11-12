{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: футболист Дани Алвес вернется в "Барселону"

В сентябре он расторг контракт с бразильским "Сан-Паулу" и остался без клуба
Дани Алвес EPA-EFE/Marcelo Endelli
Описание
Дани Алвес
© EPA-EFE/Marcelo Endelli

ТАСС, 12 ноября. Бразильский защитник Дани Алвес подпишет контракт с испанским футбольным клубом "Барселона" до июня 2022 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала Transfermarkt Николо Скира.

На эту тему
СМИ: футболист Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону"
СМИ: футболист Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону"

По информации источника, в контракте будет присутствовать опция о возможности продления еще на один год.

Футболист готов выступать за "Барселону" за небольшую заработную плату. В сентябре Алвес расторг контракт с бразильским "Сан-Паулу", который представлял с 2019 года.

Защитник играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год, за каталонский клуб бразилец провел 391 матч, забил 21 гол и отдал 101 результативную передачу.

Также Алвес в разное время выступал за бразильскую "Баию", испанскую "Севилью", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом в Токио.

Теги
Футбол в Испании
Олимпиада-2022 в Пекине
МОК дополнительно выделил $28,5 млн национальным комитетам перед Играми в Пекине
Средства направлены на помощь странам в связи с различными антиковидными мерами при подготовке к Олимпиаде
Читать полностью