СМИ: футболист Дани Алвес вернется в "Барселону"

ТАСС, 12 ноября. Бразильский защитник Дани Алвес подпишет контракт с испанским футбольным клубом "Барселона" до июня 2022 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала Transfermarkt Николо Скира.

По информации источника, в контракте будет присутствовать опция о возможности продления еще на один год.

Футболист готов выступать за "Барселону" за небольшую заработную плату. В сентябре Алвес расторг контракт с бразильским "Сан-Паулу", который представлял с 2019 года.

Защитник играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год, за каталонский клуб бразилец провел 391 матч, забил 21 гол и отдал 101 результативную передачу.

Также Алвес в разное время выступал за бразильскую "Баию", испанскую "Севилью", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом в Токио.