Футболист сборной России Терехов пропустит матч с хорватами из-за травмы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Сергей Терехов не сможет сыграть из-за травмы против команды Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России по футболу разгромила киприотов в отборе к чемпионату мира

Шаг до Катара. Сборная России по футболу разгромила киприотов в отборе к чемпионату мира

Терехов в четверг провел полный матч против сборной Кипра (6:0). Всего на счету 31-летнего защитника "Сочи" два матча за национальную команду - до этого он выходил на поле 8 октября в домашнем матче отборочного турнира против словаков (1:0). Ранее из-за травм расположение сборной России покинули защитник Илья Самошников, полузащитники Арсен Захарян и Рифат Жемалетдинов.

"В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения", - сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

Сборные России и Хорватии сыграют 14 ноября в Сплите.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.