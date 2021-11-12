Тренер молодежной сборной Словакии прокомментировал крупное поражение от россиян

ХИМКИ /Московская область/, 12 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу в матче пятого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) против словаков хорошо сыграла как команда. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Словакии Ярослав Кентош.

В пятницу россияне на своем поле со счетом 3:0 победили сборную Словакии.

"Я бы не хотел выделять кого-то из игроков соперника, потому что сегодня российская команда показала высокий результат именно как команда. Я хотел бы сказать, что сегодня россияне играли очень хорошо, а мы не смогли приблизиться к той игре, которая у нас была с испанцами. Прежде всего у нас сегодня были большие проблемы с прессингом, в защите у нас также не очень хорошо получалось. Тактика [россиян] меня не очень удивила, потому что у наших игроков были проблемы с игрой с мячом под давлением", - сказал Кентош.

Капитан сборной Словакии Петер Покорны также отметил хорошие командные действия россиян. "Трудно выделить кого-то, вся команда [соперника] играла хорошо в течение всего матча. Мы, видимо, не выполнили то, что должны были по плану, хотя знали, что на нас будут оказывать жесткое давление, мы не смогли ему противостоять, как было намечено. Если бы счет был не таким, каким он в конечном итоге получился, тогда, возможно, игра бы шла иначе, а так соперник направлял игру", - отметил футболист.

Сборные России и Словакии выступают в группе с командами Испании, Северной Ирландии, Литвы и Мальты. Российская команда сохранила вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 12 очков после пяти матчей, столько же у испанцев, они опережают сборную России по дополнительным показателям, у них на одну игру меньше. На третьей позиции расположилась команда Северной Ирландии (6 очков, 5 игр), за ней идут сборные Словакии (6 очков, 5 игр), Литвы (3 очка, 5 игр) и Мальты (3 очка, 4 игры). Следующий матч россияне проведут дома против испанцев 16 ноября, сборная Словакии в этот же день сыграет в гостях с литовцами.

Всего на турнире выступают 53 команды, они распределены по девяти группам, победители и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Отборочный турнир завершится в июне 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.