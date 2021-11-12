Молодежная сборная России разгромила словаков в квалификации чемпионата Европы по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 12 ноября. /ТАСС/. Сборная России со счетом 3:0 победила команду Словакии в матче пятого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) по футболу. Встреча прошла в подмосковных Химках в присутствии 296 зрителей.

Голы забили Даниил Хлусевич (34-я минута), Гамид Агаларов (45) и Тимур Сулейманов (82). Агаларов провел третий матч за молодежную сборную и отметился четвертым голом. 21-летний форвард "Уфы" с 11 голами является лучшим бомбардиром чемпионата России.

Сборные России и Словакии выступают в группе с командами Испании, Северной Ирландии, Литвы и Мальты. Российская команда сохранила вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 12 очков после пяти матчей, столько же у испанцев, они опережают сборную России по дополнительным показателям, у них на одну игру меньше. На третьей позиции расположилась команда Северной Ирландии (6 очков, 5 игр), за ней идут сборные Словакии (6 очков, 5 игр), Литвы (3 очка, 5 игр) и Мальты (3 очка, 4 игры). Следующий матч россияне проведут дома против испанцев 16 ноября, сборная Словакии в этот же день сыграет в гостях с литовцами.

Всего на турнире выступают 53 команды, они распределены по девяти группам, победители и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Отборочный турнир завершится в июне 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

Молодежный чемпионат Европы является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировались на Игры. Сборная России ни разу не попадала на Олимпиаду. Сборная СССР в 1988 году выиграла олимпийский турнир.