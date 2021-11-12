Дина Аверина сравнила переживания из-за судейства на чемпионате мира и Олимпиаде

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Переживания по поводу неоднозначного судейства в упражнении с лентой на чемпионате мира у российской гимнастки Дины Авериной длились намного короче, нежели на Олимпиаде в Токио, когда спортсменка лишилась первого места в личном многоборье. Об этом Дина Аверина сообщила журналистам.

На Играх в Токио судьи, по мнению российских специалистов и тренеров, поставили Дине Авериной неоправданно низкие оценки за упражнение с лентой и лишили ее тем самым возможности стать олимпийской чемпионкой в личном многоборье. В конце октября на чемпионате мира в финале упражнения с тем же снарядом спортсменка вновь осталась без первого места.

"Может быть, ситуации похожи, может быть - нет. Я отпустила эту ситуацию быстрее, чем на Олимпийских играх, потому что это отдельные виды, а не многоборье. Было проще отпустить ее, чем переживать так же, как в Токио", - призналась Дина Аверина.

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю Арина и Дина Аверины стали обладателями золотых медалей командного турнира. Дина также была первой в личном многоборье, в упражнениях с мячом, булавами и обручем, а в упражнении с лентой она стала второй. На Играх в Токио Дина Аверина в многоборье стала серебряным призером, уступив израильтянке Линой Ашрам.