Хэмилтона могут наказать за нарушение регламента во время Гран-при Бразилии

ТАСС, 13 ноября. Стюарды в субботу проведут слушание, касающееся нарушения британским пилотом "Мерседеса" Льюсом Хэмилтоном технического регламента во время квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Хэмилтон выиграл квалификацию к спринту, второе место занял лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третье - партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Позднее технический делегат Международной автомобильной федерации (FIA) Джо Бауэр обнаружил, что на болиде британца некорректно работало регулируемое заднее антикрыло (DRS): раскрытие системы при активации составляло больше максимально разрешенных 85 мм.

Слушание, которое должно было пройти в пятницу по местному времени, было отложено до субботы, заднее крыло болида Хэмилтона сняли с машины и конфисковали.

Позднее пресс-служба "Формулы-1" сообщила, что в субботу стюарды также встретятся с Ферстаппеном и представителем "Ред Булл". Нидерландец мог нарушить статью 2.5.1 международного спортивного кодекса FIA, в которой говорится, что "в Parc Ferme (безопасная зона на автодроме, где автомобили возвращаются в боксы - прим. ТАСС) могут входить только назначенные официальные лица, никакие операции, проверка, настройка или ремонт не допускаются, если это не разрешено теми же официальными лицами или действующими правилами". Сообщается, что после квалификации к спринту Ферстаппен подошел к болиду Хэмилтона и дотронулся до заднего крыла машины.

Спринтерская гонка пройдет в субботу (22:00 мск). В воскресной гонке (20:00 мск) пилоты будут стартовать в том порядке, в котором финишировали в спринте.

Ранее стало известно, что Хэмилтон будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бразилии. На болиде британца в пятый раз по ходу сезона заменили двигатель внутреннего сгорания. По регламенту "Формулы-1", гонщики могут менять ДВС без штрафа не более трех раз.