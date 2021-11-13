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НХЛ

Лавиолетт: капитан "Вашингтона" Овечкин задает тон всей команде

В субботу россиянин забросил 742-ю шайбу в НХЛ и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги

ТАСС, 13 ноября. Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин задает тон всей команде. Об этом заявил главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт, комментарий которого приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

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Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В ночь на субботу "Вашингтон" обыграл "Коламбус" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата, Овечкин забросил одну шайбу и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайпером в истории НХЛ, обойдя американца Бретта Халла. На счету россиянина 742 гола в регулярных чемпионатах, Халл забросил 741 шайбу. Первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"Ови был фантастическим, - сказал после игры Лавиолетт. - Он работает, задает тон нашей команде, и, вероятно, мог бы забить еще один или два гола сегодня. То, что он сделал, невероятно, и он не остановится, он будет продолжать".

"Алекс, поздравляю с выходом на чистое четвертое место, - сказал Халл в видеообращении, опубликованном пресс-службой "Вашингтона" после гола Овечкина. - У моего хорошего друга Уэйна Гретцки есть выражение, которое он произносит при хорошей игре в гольф: "Ты должен оправдывать свое прозвище". Что ж, Алекс, "Великая восьмерка", ты оправдал свое. Продолжай подъем по этой лестнице, я желаю тебе только успеха".

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Халлу 57 лет, он выступал за "Калгари", "Сент-Луис", "Даллас", с которым выиграл Кубок Стэнли в 1999 году, "Детройт", в составе которого в 2002 году также становился обладателем главного трофея НХЛ, и "Финикс". Со сборной США Халл стал серебряным призером Олимпийских игр 2002 года и выиграл Кубок мира - 1996.

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