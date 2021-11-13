Фигуристы Тарасова и Морозов не считают неудачей серебро этапа Гран-при в Токио

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в командном турнире российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не видят ничего страшного во втором месте на этапе Гран-при в Токио. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления на турнире.

Тарасова и Морозов вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе и заняли второе место в Токио, чем обеспечили себе участие в финале серии в японской Осаке. Первыми стали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими - японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

"Хочется поблагодарить за такую поддержку зрителей Японии, где так любят фигурное катание. Сегодня было много шероховатостей, ошибок, поэтому не удалось показать хорошее выступление, - рассказал Морозов. - Будем работать дальше, ничего страшного не случилось".

Тарасовой 26 лет, Морозову - 29. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.