Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио в танцах на льду

ТАСС, 13 ноября. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе серии Гран-при, который проходит в Токио.

Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио в соревновании пар

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По сумме короткой и произвольной программ россияне набрали 215,44 балла. Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78). На третьей строчке расположились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91). Россияне Софья Шевченко и Игорь Еременко заняли последнее, девятое место (160,13).

Соревновательная программа этапа Гран-при в Токио завершится в субботу. Следующий этап пройдет 19-21 ноября во французском Гренобле.