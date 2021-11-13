Фетисов заявил, что миссия Овечкина - стать лучшим бомбардиром в истории

ТАСС, 13 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин находится в отличной форме и настроен стать лучшим снайпером в истории лиги. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В ночь на субботу "Вашингтон" обыграл "Коламбус" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата, Овечкин забросил одну шайбу и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя американца Бретта Халла. На счету россиянина 742 гола в регулярных чемпионатах, Халл забросил 741 шайбу. Первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами, далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"Всегда говорил, что миссия Саши - стать лучшим бомбардиром в истории, это будет событием не только для отечественного хоккея, но и для всего мирового спорта, - сказал Фетисов. - Рекорд Гретцки казался незыблемым, и что близко к нему подойти никому не удастся. Саша находится в шикарной форме, я видел его настрой. Самое главное, чтобы не было травм".

"В спорте не помнят никого, кроме первых. К сожалению, помнят только чемпионов. Все остальное - для статистики. Пожелаем Саше удачи, он понимает, что он делает", - добавил Фетисов.