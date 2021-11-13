Тарасова: фигуристы Мишина и Галлямов входят в число фаворитов Олимпиады в Пекине

ТАСС, 13 ноября. Чемпионы мира по фигурному катанию среди спортивных пар россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов входят в число претендентов на золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В субботу Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Японии, набрав по сумме короткой и произвольной программ 227,28 балла.

"С учениками Тамары Николаевны Москвиной (тренер Мишиной и Галлямова - прим. ТАСС) очень тяжело соревноваться, - сказала Тарасова. - Тамара Николаевна про парное катание знает все - может, даже больше, чем все. Мы не можем говорить о том, что они главные претенденты на олимпийское золото. У нас есть еще одна пара, тоже у Тамары Николаевны (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - прим. ТАСС) - они одни из главных претендентов на олимпийское золото".

Мишина и Галлямов тренируются под руководством Москвиной с 2020 года, партнерше 20 лет, партнеру - 22, в паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019).